Актера Александра Яковлева похоронят на Введенском кладбище в Москве

Похороны советского и российского актера Александра Яковлева пройдут в четверг на Введенском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Церемония прощания с артистом пройдет в морге Боткинской больницы в Москве, где он скончался накануне в возрасте 70 лет. Отпевание Яковлева пройдет в храме Илии Пророка Обыденного.

Александр Яковлев умер от онкологического заболевания, которым он страдал на протяжении двух последних лет, сообщает ОТР.

Александр Яковлев окончил Горьковское театральное училище. В кино актер дебютировал в 1973 году в фильме «Великие голодранцы». Со студией «ТриТэ» Никиты Михалкова Яковлев сотрудничал с 1995 года. Последними фильмами, в которых снялся актер, стали «Вий» и «Легенда №17».

Актер известен по ролям в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Вера, надежда, любовь», «Медный ангел», «Вий».

