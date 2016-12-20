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Актера Александра Яковлева похоронят на Введенском кладбище в Москве

Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание

Похороны советского и российского актера Александра Яковлева пройдут в четверг на Введенском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Церемония прощания с артистом пройдет в морге Боткинской больницы в Москве, где он скончался накануне в возрасте 70 лет. Отпевание Яковлева пройдет в храме Илии Пророка Обыденного.

Александр Яковлев умер от онкологического заболевания, которым он страдал на протяжении двух последних лет, сообщает ОТР.  

Александр Яковлев окончил Горьковское театральное училище. В кино актер дебютировал в 1973 году в фильме «Великие голодранцы». Со студией «ТриТэ» Никиты Михалкова Яковлев сотрудничал с 1995 года. Последними фильмами, в которых снялся актер, стали «Вий» и «Легенда №17».

Актер известен по ролям в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Вера, надежда, любовь», «Медный ангел», «Вий».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Актера Александра Яковлева похоронят на Введенском кладбище в Москве

Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание

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