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Путин приказал усилить меры безопасности внутри РФ и вовне

Такое распоряжение президент России отдал спецслужбам в связи с убийством посла Андрея Карлова

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Российский президент Владимир Путин отдал распоряжение спецслужбам принять дополнительные меры для обеспечения безопасности внутри страны, а также российских учреждений за границей. Такой указ президент отдал в связи с убийством российского посла в Анкаре и терактом в Берлине.

«Прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников», — сказал глава государства в ходе торжественного вечера, посвященного Дню работников органов безопасности.

Также Путин поручил «по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Путин приказал усилить меры безопасности внутри РФ и вовне

Путин приказал усилить меры безопасности внутри РФ и вовнеТакое распоряжение президент России отдал спецслужбам в связи с убийством посла Андрея Карлова

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