Путин приказал усилить меры безопасности внутри РФ и вовне

Российский президент Владимир Путин отдал распоряжение спецслужбам принять дополнительные меры для обеспечения безопасности внутри страны, а также российских учреждений за границей. Такой указ президент отдал в связи с убийством российского посла в Анкаре и терактом в Берлине.

«Прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников», — сказал глава государства в ходе торжественного вечера, посвященного Дню работников органов безопасности.

Также Путин поручил «по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств».