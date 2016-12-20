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Телеканал «360» приступит к работе в новом телевизионном павильоне

Новая студия расположилась на Зубовском бульваре в центре Москвы

Московский телеканал «360» приступает к работе в новом современном телевизионном павильоне. В нем будут снимать большие студийные проекты: ток-шоу, социально ориентированные политические и семейные программы. Например, проект «Добродел», созданный для тех, кто не может достучаться до коммунальных служб. Или телепрограмму «Хороший врач», которая научит жителей региона грамотно заботиться о своем здоровье.

Денежные средства на строительство, которое длилось около двух лет, выделило правительство Подмосковья. Новый комплекс общей площадью 1558,3 кв. м, из которых 536,5 кв. м занимает студия, расположен на месте базирования телекомпании на Зубовском бульваре.

Комплекс является крупнейшим в пределах Садового кольца. В двухэтажном павильоне уместились аппаратная и просторная студия, оборудованная девятью камерами и всеми необходимыми линиями связи и графическими серверами для выхода в прямой эфир.

«Там компьютер работает по Skype. Теперь нам необязательно, чтобы гости специально приходили в телевизионную студию, мы можем вывести их в прямой эфир по Skype»,— сказал руководитель студийного комплекса телеканала «360» Михаил Евзерихин.

Комплекс также оборудован системой автоматизации телевещания Harris, которая обеспечивает сквозной мониторинг и позволяет вести многоканальные трансляции HD-качества при минимальном уровне ручного управления.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Телеканал «360» приступит к работе в новом телевизионном павильоне

Новая студия расположилась на Зубовском бульваре в центре Москвы

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