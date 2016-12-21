Россвязь просит ракет у государства

В Федеральную космическую программу (ФКП) могут вернуть работы по изготовлению ракет для государственных спутников связи. По словам главы Федерального агентства связи (Россвязь) Олега Духовницкого, идея запуска космических аппаратов вещания за счет государства поддержана правительством.

Выведение на орбиту государственных спутников вещания за счет государства всегда было обычной практикой — под эти проекты задолго до старта закладывались и изготавливались ракеты. При формировании ФКП на 2016–2025 годы по инициативе «Роскосмоса» ракеты-носители для государственных спутников из программы вычеркнули. Это означает, что подведомственный Россвязи оператор спутниковой группировки — госпредприятие «Космическая связь» (ГПКС) впредь должно самостоятельно изыскивать средства на ракеты и пусковые услуги (равно как и на сами спутники), впоследствии окупая затраты путем продажи услуг связи. Это означает, что к 7–9 млрд рублей за спутник ГПКС должен прибавить более 2,5 млрд рублей за ракету «Протон» с разгонным блоком и пусковыми услугами.

В ГПКС никогда не скрывали, что им такая схема не нравится и они намерены постараться убедить правительство по-прежнему оплачивать вывод на орбиту космических аппаратов, являющихся госимуществом. И курирующий компанию регулятор здесь помог.

— Правительство поддерживает наши предложения по производству средств выведения космических аппаратов и оплату пусковых услуг за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной космической программы, — заявил «Известиям» глава Россвязи Олег Духовницкий. — Если средства будут выделены, то спутники будут запущены. Если денег выделено не будет, то придется изыскивать средства, чтобы они были запущены… Мы планируем интенсивно наращивать объемы предоставления услуг на геостационарной орбите, создав семь новых космических аппаратов и еще четыре спутника на высокоэллиптической орбите.

Олег Духовницкий подчеркнул, что на сегодняшний день завершена программа восполнения космических аппаратов связи на геостационарной орбите: на сегодняшний день эксплуатируются 13 спутников.

— Эти аппараты покрывают участок на геостационарной дуге от 14 градусов западной долготы до 145-го градуса восточной долготы, это от Европы до Дальнего Востока, и полностью охватывают эту территорию спутниковым интернетом, спутниковым телевидением, фиксированной спутниковой связью и связью для президента и правительства, — пояснил глава Россвязи.

Генеральный директор ГПКС Юрий Прохоров отметил, что вся программа дальнейшего развития группировки будет финансироваться из собственных и заемных средств ГПКС.

— Бюджетные деньги не привлекаются, — сообщил глава ГПКС. — Бизнес-план проекта выглядел бы гораздо убедительней, если бы нам обеспечили запуски за счет государственных ракет-носителей.

В «Роскосмосе» пояснили, что пока никаких изменений в ФКП не внесено. Это значит, что под запуск в 2019 году по-прежнему зарезервирована единственная оплаченная бюджетом ракета «Протон» — это «долг» за утраченный прежде из-за брака ракетного комплекса космический аппарат «Экспресс-AM4Р».

— Действительно, в рамках ФКП на 2016–2025 годы запланирован парный запуск КА «Экспресс-80» и КА «Экспресс-103» на РН «Протон-М», — заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

По мнению Андрея Ионина, члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского, правильным было бы не обеспечивать ГПКС государственными ракетами.

— Лучший сценарий, если государство позволит ГПКС зарабатывать на сервисе такие деньги, которые позволят им самим заказывать ракеты для выведения своих спутников на орбиту, — считает Андрей Ионин. — Но тогда нужно быть готовым, что они смогут для своих нужд заказывать не только российские носители.