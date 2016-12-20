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Слонов цирка на Цветном бульваре в Новый год угостят шампанским

Работники цирка таким образом поздравят животных с праздником

В новогоднюю ночь слоны Московского цирка на Цветном бульваре получат по ведру шампанского. Таким образом работники цирка решили поздравить животных с праздником. Об этом сообщил во вторник дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов.

Он отметил, что это их личная традиция. Каждый Новый год, после боя курантов, сотрудники направляются в цирк, наливают в ведра шампанское из принесенных нескольких бутылок и угощают им слонов.

В то же время известно, что среди слонов Цирка на Цветном бульваре есть одна слониха-трезвенница, которая воздерживается от подобного празднования, сообщает РИАМО.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Слонов цирка на Цветном бульваре в Новый год угостят шампанским

Работники цирка таким образом поздравят животных с праздником

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