Слонов цирка на Цветном бульваре в Новый год угостят шампанским

В новогоднюю ночь слоны Московского цирка на Цветном бульваре получат по ведру шампанского. Таким образом работники цирка решили поздравить животных с праздником. Об этом сообщил во вторник дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов.



Он отметил, что это их личная традиция. Каждый Новый год, после боя курантов, сотрудники направляются в цирк, наливают в ведра шампанское из принесенных нескольких бутылок и угощают им слонов.



В то же время известно, что среди слонов Цирка на Цветном бульваре есть одна слониха-трезвенница, которая воздерживается от подобного празднования, сообщает РИАМО.