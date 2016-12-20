Молодая девушка погибла во время катания с горки

В Пензе во время катания с городской горки погибла 21-летняя девушка. Вместе с другом она спускалась с горы на «ватрушке». Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.

Инцидент произошел в понедельник в Первомайском районе города. По предварительным данным, молодые люди при спуске врезались в дерево. Два человека были госпитализированы, позже девушка скончалась в больнице, молодой человек находится в тяжелом состоянии, сообщает «Ридус».

Проводится доследственная проверка по факту произошедшего.