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Уникальный пластический спектакль состоится в Москве

В постановке играют слабослышащие актеры

В Московском губернском театре состоится премьера спектакля «Калигула» режиссера-хореографа Сергея Землянского. В постановке задействованы слабослышащие актеры. Премьера пройдет 23 и 24 декабря.

В основу спектакля легла одноименная пьеса Альбера Камю. В главных ролях — Илья Малаков, Станислав Бондаренко, прима-балерина Большого театра Мария Александрова, Равшана Куркова, Катерина Шпица, Зоя Бербер и др. Кроме драматических артистов в спектакле задействованы слабослышащие. Такая постановка — один из немногих подобных театральных проектов в России, сообщает «РИА Новости».

Режиссер Сергей Землянский является основателем нового направления в драматическом театре — пластической драмы. В основе стиля wordless (бессловесный) лежит создание художественного образа с помощью пластики тела, музыкальных акцентов и танцевальных элементов.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Уникальный пластический спектакль состоится в Москве

В постановке играют слабослышащие актеры

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