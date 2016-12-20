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Французский политолог выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

Фабьен Боссар считает, что президент РФ достоин этой награды за свои миротворческие усилия

Фабьен Боссар, глава французского Центра политических и международных отношений официально выдвинул кандидатуру Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира.

Боссар уверен, что именно российский президент достоин этой награды за свои миротворческие усилия. Как сообщил политолог «РИА Новости», он рассчитывает на то, что другие политики и эксперты поддержат кандидатуру главы российского государства.

Боссар также подчеркнул, что когда-то президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, в момент, когда американские войска находились в Ираке. Поэтому, считает француз, авиаудары по позициям боевиков в Сирии не помешают присуждению этой награды Путину.

«Я думаю, что президент Путин ее заслужил. Он единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом», — подчеркнул Боссар.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Французский политолог выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

Фабьен Боссар считает, что президент РФ достоин этой награды за свои миротворческие усилия

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