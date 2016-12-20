МЧС предупредило о мокром снеге, гололедице и сильном ветре в Москве

ГУ МЧС России по Москве предупреждает граждан столицы о мокром снеге, сильной гололедице и сильном ветре.



«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», с 19.00 20.12.16 до 8.00 21.12.16 в городе Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, сильная гололедица, ветер юго-западный, западный с порывами 12–17 м/с», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В МЧС также обратили внимание на то, что из-за налипания снега и сильного ветра увеличивается риск повреждений линий электропередачи и повала деревьев.

Кроме того, спасатели рекомендовали жителям столичного региона быть аккуратными на улицах, а водителям — соблюдать скоростной режим.

