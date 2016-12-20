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9 человек задержаны по факту массового отравления «Боярышником»

Речь идет об индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, занимавшихся мелкооптовой и розничной продажей этой жидкости

В Иркутске следователи задержали девять человек по делу о гибели десятков жителей города от отравления лосьоном «Боярышник». Задержанные — индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся мелкооптовой и розничной продажей этой жидкости.

Как сообщает сайт Следственного комитета РФ, для координации работы следователей по этому делу прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, заслушав на нем доклад о ходе расследования.

По этому уголовному делу следователи провели 11 обысков в местах продажи и более 90 осмотров. Также было назначено около 70 экспертиз, в том числе судебно-медицинских, химических, технических и других. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

9 человек задержаны по факту массового отравления «Боярышником»

Речь идет об индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, занимавшихся мелкооптовой и розничной продажей этой жидкости

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