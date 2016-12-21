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Конфликт с учащимися московской спецшколы исчерпан

Ранее сообщалось, что группа подростков забаррикадировалась в здании

Конфликт с учащимися московской спецпшколы на юге Москвы исчерпан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства подтвердил факт конфликта, но отметил, что речь шла о ссоре между учениками и преподавателями в спецшколе для детей с девиантным поведением «Шанс».

Ранее сообщалось, что подростки выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались, а также потребовали смены руководства школы. Отмечается, жертв и пострадавших нет.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Конфликт с учащимися московской спецшколы исчерпан

Ранее сообщалось, что группа подростков забаррикадировалась в здании

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