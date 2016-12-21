Кабмин РФ увеличил уставной капитал РЖД почти на 25 млрд рублей

Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 24,98 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как уточняется в документе, 8,84 млрд рублей от этой суммы предусмотрено на строительство железной дороги в обход Украины.

Еще 3,34 миллиарда рублей будет потрачено на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

Также будет выделено 4,7 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла.