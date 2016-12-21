Кабмин РФ увеличил уставной капитал РЖД почти на 25 млрд рублей

Более трети этой суммы предусмотрено на строительство железной дороги в обход Украины
Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 24,98 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Как уточняется в документе, 8,84 млрд рублей от этой суммы предусмотрено на строительство железной дороги в обход Украины.
Еще 3,34 миллиарда рублей будет потрачено на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Также будет выделено 4,7 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла.