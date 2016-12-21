Жертвами пожара в Саратовской области стали двое детей

Две девочки погибли при пожаре в поселке Дубки Саратовской области, следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели детей, сообщила представитель СУ СК РФ региона Екатерина Пирская.

Сообщается, что при пожаре пострадали отец и мать девочек, которые пытались спасти детей из огня. Они доставлены в больницы, сообщает ТАСС.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели 11-летней и 4-летней девочек на пожаре в частном доме в поселке Дубки. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются», — сказала Пирская.