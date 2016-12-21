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Участок фиолетовой ветки московского метро временно закрыли

Пассажир упал на рельсы на станции «Выхино»

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрыт из-за инцидента с пассажиром.

Поезда не ходят от станции «Жулебино» до «Текстильщиков», сообщает официальный Twitter Московского метрополитена.

«Станция «Выхино» закрыта для входа и выхода пассажиров. Пользуйтесь железной дорогой и наземным транспортом», — говорится в сообщении.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на станции «Выхино» мужчина упал на рельсы. По предварительным данным, он погиб.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Участок фиолетовой ветки московского метро временно закрыли

Пассажир упал на рельсы на станции «Выхино»

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