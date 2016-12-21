Большинство экономистов ожидают смягчения санкций США в отношении РФ

США начнут смягчать антироссийские санкции течение ближайших 12 месяцев.



Об этом заявили 55% опрошенных изданием Bloomberg экономистов.



Трамп может и не отважиться на значительное смягчение финансовых санкций — возможность такого сценария опрошенные экономисты оценивают в 43%.

Важным последствием изменения политики США будет ее влияние на санкции Евросоюза в отношении России. 40% респондентов сказали, что ЕС начнет смягчение санкций в ближайшие 12 месяцев.

Кроме того, в результате возможного смягчения санкций треть опрошенных экономистов ожидает ослабления рубля к доллару в 2017 году. 57% сказали, что российская валюта укрепится как минимум на 1%, еще треть респондентов ожидают роста более чем на 5%, а каждый десятый опрошенный прогнозирует укрепление более чем на 10%.

