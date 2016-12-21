Пожар в здании фитнес-клуба на северо-западе Москвы локализован. На улице Родионовской загорелось двухэтажное административное здание.



В среду в 8.45 мск возгорание было локализовано. Пожар охватил площадь в 200 кв. м. Прибыв на место ЧП пожарные установили, что загорание происходит в кирпичном административном двухэтажном здании.

Как передает телеканал «360», в момент возгорания людей в здании фитнес-центра не было. При пожаре никто не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.

