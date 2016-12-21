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В Новосибирске объявили о возможной угрозе взрывов в четырех зданиях

Неизвестный позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о заложенных взрывных устройствах

Мэрия Новосибирска объявила о возможной угрозе взрывов в четырех зданиях. Взрывные устройства ищут в банке, магазине строительных товаров и бизнес-центрах.

В среду неизвестный позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу в 11.26 по местному времени и сообщил о заложенных взрывных устройствах. На местах ЧП выставлено оцепление и работают правоохранители.

Как передает сайт «Комсомольской правды», в Дзержинском районе города эвакуированы и жильцы многоквартирного дома. В нем находится отделение банка ВТБ24, в котором тоже якобы заложена бомба. Кроме того, всех автовладельцев попросили покинуть территорию парковки.

Из здания магазина «Колорлон» на улице Богдана Хмельницкого также эвакуированы посетители и персонал. Помещения осматривают кинологи.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Новосибирске объявили о возможной угрозе взрывов в четырех зданиях

Неизвестный позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о заложенных взрывных устройствах

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