В Новосибирске объявили о возможной угрозе взрывов в четырех зданиях

Мэрия Новосибирска объявила о возможной угрозе взрывов в четырех зданиях. Взрывные устройства ищут в банке, магазине строительных товаров и бизнес-центрах.

В среду неизвестный позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу в 11.26 по местному времени и сообщил о заложенных взрывных устройствах. На местах ЧП выставлено оцепление и работают правоохранители.

Как передает сайт «Комсомольской правды», в Дзержинском районе города эвакуированы и жильцы многоквартирного дома. В нем находится отделение банка ВТБ24, в котором тоже якобы заложена бомба. Кроме того, всех автовладельцев попросили покинуть территорию парковки.

Из здания магазина «Колорлон» на улице Богдана Хмельницкого также эвакуированы посетители и персонал. Помещения осматривают кинологи.

