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Путин примет участие в прощании с Андреем Карловым

В связи с траурными мероприятиями 22 декабря большую пресс-конференцию президента РФ перенесли

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Президент России Владимир Путин 22 декабря примет участие в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с убитым в Турции послом РФ Андреем Карловым.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что в связи с этим​​​​​​​ большая пресс-конференция президента России состоится в пятницу, 23 декабря.

«В связи с тем что в четверг состоятся прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — сказал Песков.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Путин примет участие в прощании с Андреем Карловым

Путин примет участие в прощании с Андреем КарловымВ связи с траурными мероприятиями 22 декабря большую пресс-конференцию президента РФ перенесли

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