В Казахстане нейтрализуют группировку «Ат-Такфир уаль-Хиджра»

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит операцию по нейтрализации экстремистской группировки «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

В материале говорится, что к настоящему моменту задержаны 16 человек. Оперативные мероприятия проводятся в Алма-Атинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алма-Ате.

«Ведутся обыски по местам их (подозреваемых. — «Известия») проживания и иные оперативно-следственные и процессуальные действия», — уточняется в сообщении.