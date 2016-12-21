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В Казахстане нейтрализуют группировку «Ат-Такфир уаль-Хиджра»

К настоящему моменту задержаны 16 человек

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит операцию по нейтрализации экстремистской группировки «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

В материале говорится, что к настоящему моменту задержаны 16 человек. Оперативные мероприятия проводятся в Алма-Атинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алма-Ате.

«Ведутся обыски по местам их (подозреваемых. — «Известия») проживания и иные оперативно-следственные и процессуальные действия», — уточняется в сообщении.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Казахстане нейтрализуют группировку «Ат-Такфир уаль-Хиджра»

К настоящему моменту задержаны 16 человек

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