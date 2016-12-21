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В Северном полушарии началась астрономическая зима

В 2016 году зимнее солнцестояние начнется в 13.45 мск

В среду россиян ждут самый короткий день и самая длинная ночь в году. Зимнее солнцестояние начнется в 13.45 мск.

С 21 декабря дня в Северном полушарии начинается астрономическая зима, а в Южном наступает лето.

Как передает телеканал «360», в московском регионе Солнце успеет подняться над горизонтом всего на 11 градусов. Самый короткий день 2016 года будет длиться семь часов и 29 минут.

В году есть два дня солнцестояния — летнее и зимнее. В эти дни высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Северном полушарии началась астрономическая зима

В 2016 году зимнее солнцестояние начнется в 13.45 мск

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