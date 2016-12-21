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В аэропортах Москвы отменили более 30 рейсов из-за непогоды

В столичном регионе объявили желтый уровень опасности

В московских аэропортах в среду утром отменили более 30 рейсов, свыше 20 задерживаются, сообщается на портале «Яндекс.Расписание».

В аэропорту Домодедово отменены 12 рейсов, в Шереметьево — 19. В Домодедово задержаны 16 рейсов, в Шереметьево — пять.

Информации о задержанных и отмененных рейсах в аэропортах Жуковский и Внуково нет.

Аэропорты столицы работают в штатном режиме, несмотря на туман и осадки в виде снега с дождем, сообщал ранее РИАМО со ссылкой на представителей аэропортов Московского авиаузла.

По данным Гидрометцентра России, из-за непогоды в Московском регионе на среду объявили желтый уровень опасности.

На дорогах ожидается сильная гололедица.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В аэропортах Москвы отменили более 30 рейсов из-за непогоды

В столичном регионе объявили желтый уровень опасности

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