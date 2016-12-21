СМИ узнали о продлении контракта главы «Почты России»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил главе Минкомсвязи Николаю Никифорову заключить новый трудовой договор с гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым до 1 июля 2017 года.

Как стало известно газете «Коммерсант», Никифоров должен доложить Дворковичу о заключенном контракте до 31 декабря.

Собеседник издания — федеральный чиновник — сообщил, что министр уже подписал трудовой договор с Страшновым в начале декабря.

Страшнов через пресс-службу «Почты России» отказался от комментариев. Так же поступили представители Дворковича и Никифорова, говорится в материале.

Напомним, Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело всвязи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 млн рублей по итогам 2014 года.

Представитель надзорного ведомства заявил, что расчет премии осуществлялся в том числе на основании данных о чистой прибыли «Почты России» за 2014 год в 1,2 млрд рублей. По данным генпрокуратуры, эта прибыль образовалась в том числе за счет финансирования «Почты» из федерального бюджета, а на деле предприятие понесло многомиллиардные убытки.

Минкомсвязи и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний.