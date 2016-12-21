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Названа причина экстренного торможения Boeing в аэропорту Кольцово

По данным Уральского СУ СК РФ на транспорте, после хлопка в районе правого борта самолета сработал датчик отказа двигателя

У Boeing 767–30, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сработал датчик отказа двигателя. 

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в настоящее время установлено, что после хлопка в районе правого борта самолета сработал датчик отказа двигателя и командир воздушного судна принял решение об экстренном торможении. В итоге Boeing выкатился за пределы ВПП на 20 м.

На борту находилось 345 человек, (335 пассажиров и 10 членов экипажа). Маневр завершен успешно, пострадавших нет. Самолет повреждений не получил.

Транспортная прокуратура региона устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Последствия аварии в аэропорту ликвидированы. Воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

Тем временем пресс-служба авиакомпании Azur Air информировала, что пассажиры после 14 часов ожидания вылетели на резервном борту из Екатеринбурга в Пхукет. От билетов отказались девять человек, передает «РИА Новости».

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Названа причина экстренного торможения Boeing в аэропорту Кольцово

По данным Уральского СУ СК РФ на транспорте, после хлопка в районе правого борта самолета сработал датчик отказа двигателя

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