Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Воронеже отменили прямые выборы мэра города

Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов

В среду депутаты гордумы Воронежа проголосовали за отмену прямых выборов мэра. Инициативу поддержали 27 парламентариев, шесть высказались против.

Как передает РИА «Воронеж», инициаторами отмены прямых всенародных выборов мэра Воронежа стали депутаты гордумы Александр Головин, Олег Захаров и Николай Гребенкин. С предложением народные избранники выступили в конце октября 2016 года.

По мнению авторов законопроекта, отмена выборов мэра позволит сэкономить бюджетные средства.

Согласно внесенным изменениям, список кандидатов на должность мэра города будет утверждать комиссия из депутатов гордумы и членов областного правительства.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Воронеже отменили прямые выборы мэра города

Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке