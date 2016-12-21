В Воронеже отменили прямые выборы мэра города

В среду депутаты гордумы Воронежа проголосовали за отмену прямых выборов мэра. Инициативу поддержали 27 парламентариев, шесть высказались против.

Как передает РИА «Воронеж», инициаторами отмены прямых всенародных выборов мэра Воронежа стали депутаты гордумы Александр Головин, Олег Захаров и Николай Гребенкин. С предложением народные избранники выступили в конце октября 2016 года.



По мнению авторов законопроекта, отмена выборов мэра позволит сэкономить бюджетные средства.



Согласно внесенным изменениям, список кандидатов на должность мэра города будет утверждать комиссия из депутатов гордумы и членов областного правительства.

