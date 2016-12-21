Автоледи врезалась в «скорую» и попыталась откупиться

В Москве женщина, находясь за рулем автомобиля, врезалась в карету скорой помощи. Автоледи передвигалась по столице без водительских прав.

После столкновения напуганная женщина попросила водителя «скорой» не вызывать сотрудников ДПС для оформления происшествия, сославшись на отсутствие у нее водительских прав. Когда мужчина отказался, нарушительница попробовала предложить ему деньги в размере 3 тыс. рублей. По ее мнению, этих денег было достаточно для ремонта полученных автомобилем в результате аварии повреждений. Когда водитель «скорой» отверг и это предложение, женщина предпочла скрыться с места ДТП, сообщает телеканал «360».

Сотрудники дорожных служб смогли оперативно задержать нарушительницу.

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