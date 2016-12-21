Студентка Караулова выступила в суде с последним словом

Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая в попытке присоединиться к ИГ (группировка запрещена в РФ), в своем последнем слове перед приговором попросила суд о снисхождении и заявила, что мечтает искупить вину.

По словам девушки, она осознала свою ошибку в тот момент, когда оказалась в миграционном центре на турецко-сирийской границе.

«Мне кажется, я уже достаточно наказана, и я мечтаю искупить свою вину», — сказала Караулова в Московском окружном военном суде.

Караулова также попросила прощения у родителей за свой побег из дома.

«Я рада, что обстоятельства сложились именно так, у меня есть будущее теперь. Хочу поблагодарить правоохранителей, Бога, судьбу, что всё сложилось так», — цитирует девушку «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, отъезд в ИГ к «любимому человеку» был для нее формой подросткового бунта.



Бывшей студентке предъявлено обвинение в попытке участия в террористической организации.