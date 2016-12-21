Кремль: отношения РФ и США находятся «в весьма печальном состоянии»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном в данный момент находятся в «весьма печальном состоянии».



«Крайняя степень недоверия, к сожалению, сопровождает сейчас наши двусторонние отношения», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отдельно подчеркнул, что Россия не разделяет «деструктивную линию» США и выразил сожаление о расширении антироссийских санкций со стороны США, так как такая политика наносит серьезный вред отношениям между странами.



«Разумеется, по уже устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры», — подытожил он.



Накануне замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва оставляет за собой полное право на асимметричные меры в ответ на введенные ранее санкции со стороны минфина США.



Он отмечал, что при этом российская сторона вольна сама выбрать время, место и форму ответных действий в том виде, как это будет устраивать Москву.



Напомним, Вашингтон расширил санкции против РФ в связи с событиями на Украине. В черный список попали семь физических лиц и несколько десятков организаций. Также туда включены два судна под российским флагом.

