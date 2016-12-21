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Кремль: отношения РФ и США находятся «в весьма печальном состоянии»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, их характеризует «крайняя степень недоверия»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном в данный момент находятся в «весьма печальном состоянии».

«Крайняя степень недоверия, к сожалению, сопровождает сейчас наши двусторонние отношения», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отдельно подчеркнул, что Россия не разделяет «деструктивную линию» США и выразил сожаление о расширении антироссийских санкций со стороны США, так как такая политика наносит серьезный вред отношениям между странами.

«Разумеется, по уже устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры», — подытожил он.

Накануне замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва оставляет за собой полное право на асимметричные меры в ответ на введенные ранее санкции со стороны минфина США.

Он отмечал, что при этом российская сторона вольна сама выбрать время, место и форму ответных действий в том виде, как это будет устраивать Москву.

Напомним, Вашингтон расширил санкции против РФ в связи с событиями на Украине. В черный список попали семь физических лиц и несколько десятков организаций. Также туда включены два судна под российским флагом.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Кремль: отношения РФ и США находятся «в весьма печальном состоянии»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, их характеризует «крайняя степень недоверия»

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