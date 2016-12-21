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При пожаре на Казанском пороховом заводе погибла женщина

Еще один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии

В результате пожара в здании порохового завода в Казани один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Возгорание, из-за которого частично обрушилось одно из строений завода, произошел днем 21 декабря. В тушении огня были задействованы около 80 человек и 20 единиц техники.

По информации минздрава Татарстана, погибшей является женщина. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован в городскую клиническую больницу №12.

20 июня 2016 года на Казанском пороховом заводе также произошел пожар, в результате которого пострадали три человека — двое мужчин и женщина.

Казанский пороховой завод выпускает порох и заряды практически ко всем видам вооружения, пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

При пожаре на Казанском пороховом заводе погибла женщина

Еще один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии

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