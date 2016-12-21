При пожаре на Казанском пороховом заводе погибла женщина

В результате пожара в здании порохового завода в Казани один человек погиб, еще один пострадал.



Как сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Возгорание, из-за которого частично обрушилось одно из строений завода, произошел днем 21 декабря. В тушении огня были задействованы около 80 человек и 20 единиц техники.



По информации минздрава Татарстана, погибшей является женщина. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован в городскую клиническую больницу №12.



20 июня 2016 года на Казанском пороховом заводе также произошел пожар, в результате которого пострадали три человека — двое мужчин и женщина.



Казанский пороховой завод выпускает порох и заряды практически ко всем видам вооружения, пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.

