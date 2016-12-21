Минтранс: РФ может приостановить авиасообщение с Таджикистаном

Россия может приостановить авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря в том случае, если Душанбе откажется выполнять взятые на себя обязательства. Об этом сообщил представитель Минтранса РФ.

«С 00 часов 22 декабря российская сторона оставляет за собой право остановить воздушное сообщение между двумя странами, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам», — приводит его слова ТАСС.



Представитель ведомства также назвал не правомочным отказ таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд–Жуковский.

Об отказе стало известно ранее в среду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что авиационные власти Таджикистана отказались принимать российских перевозчиков на рейсы из нового аэропорта Жуковский, который находится в подмосковном Раменском. По информации источников, близких к ситуации, в Душанбе сочли, что разрешение на полеты означало бы наращивание Россией объема пассажирских перевозок из Москвы. Сообщалось также, что Россия могла приостановить воздушное сообщение с Таджикистаном с 8 ноября. При этом в Минтрансе отмечали, что Жуковский не относится к московскому авиаузлу, что означает абсолютную правомерность действий.

В ноябре представители Жуковского распространили информацию о запуске регулярных рейсов в Таджикистан. Сообщалось, что выполнять полеты в Душанбе и Худжанд начала авиакомпания «Уральские авиалинии».