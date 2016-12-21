Кремль: «закон Димы Яковлева» себя полностью оправдал

В Кремле не рассматривают возможности отмены «закона Димы Яковлева», который запрещает гражданам США усыновлять детей из России.

«В подходе президента к этому (усыновлению гражданами США российских детей. — «Известия») каких-либо изменений нет, и мне неизвестно о каких-то новых подходах к этому вопросу», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что запрет на усыновление российских детей гражданами США себя оправдал.

«Сейчас вообще такой дискуссии не ведется, хотя я не исключаю, что на каком-то уровне обсуждаются различные варианты. На высшем уровне каких-либо изменений в подходах нет», — подчеркнул Песков.