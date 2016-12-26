Дмитрий Полоз задумался об уходе из «Ростова»

25-летний форвард «Ростова» Дмитрий Полоз может покинуть команду по окончании сезона. Нынешний контракт талантливого нападающего с донским клубом действителен до лета 2017 года, и игрок не хочет продлевать договор. В случае если Дмитрий Полоз не пролонгирует действующее соглашение, через полгода он сможет покинуть «Ростов» бесплатно и присоединиться к другой команде без выплаты компенсаций.



Как сообщил «Известиям» источник из окружения футболиста, Дмитрий не планирует продлевать контракт с «Ростовом» и открыт для интересных предложений.



— Дмитрий очень рад, что ему довелось дебютировать в Лиге чемпионов с донской командой и он попробовал свои силы в высококлассном турнире, но его беспокоит нестабильная финансовая ситуация в клубе, — рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. — Связано это в первую очередь с регулярными задержками заработной платы и премиальных. К Полозу уже сейчас проявляют интерес сразу несколько клубов РФПЛ. Сам Дмитрий хочет выступать в более сильной команде, уровнем выше «Ростова», а в идеале и вовсе рассчитывает перебраться в Европу. Однако нынешний сезон он всё же намерен завершить в донской команде.



Одной из причин желания Дмитрия покинуть «Ростов» является также неопределенность положения вице-президента — тренера клуба Курбана Бердыева.

— Будущее Курбана Бердыева в клубе по-прежнему остается неопределенным, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Специалист находится в довольно напряженных отношениях с руководством клуба, которое до сих пор не выполнило гарантий по погашению задолженностей перед футболистами. Ни для кого не секрет, что, в случае если летом Бердыев покинет «Ростов», многие игроки могут уйти за ним. Во многом именно из-за этого лидеры команды до сих пор не продлили свои контракты.

Известный футбольный тренер Ринат Билялетдинов уверен, что Дмитрий Полоз не затеряется ни в одном клубе российской премьер-лиги.

— Лучшим вариантом для Димы, безусловно, было бы остаться в «Ростове», — поделился своим мнением с «Известиями» Ринат Билялетдинов. — Но учитывая финансовые реалии, неизвестно, какая ситуация сложится в клубе летом. Полоз тренировался у меня в «Локомотиве» вместе с Александром Кокориным и Аланом Чочиевым. Знаю его как очень трудолюбивого парня. Из сильных сторон могу отметить высокую скорость и отличное командное взаимодействие — он без проблем может хорошо отыграться и открыться. Я рекомендовал его Юрию Семину, Дмитрий провел с командой сборы, однако на должность президента «железнодорожников» пришла Ольга Смородская, и в клубе всё изменилось. Это был бы отличный вариант как для тренера, так и для футболиста — они уже знакомы. К тому же Дмитрий провел немало лет в системе красно-зеленых. Уверен, такой футболист нигде не затеряется.

Дмитрий Полоз родился на юге России — в Ставрополе, где и начал заниматься футболом в местном «Динамо». В 2008 году он перебрался в столичный «Локомотив». Несмотря на яркое выступление и завоевание золотых медалей с дублирующим составом «железнодорожников», нападающий не провел ни одного матча за основной состав и летом 2012 года присоединился к «Ростову». Сумма трансфера составила около $25 тыс. 3 сентября 2014 года Дмитрий Полоз дебютировал в составе сборной России в товарищеском мачте против Азербайджана.

В нынешнем сезоне россиянин провел 24 матча за «Ростов» в различных турнирах, забил девять мячей, три из которых — в Лиге чемпионов.

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