Ответственность за убийство посла РФ взяла на себя «Джейш аль-Фатх»

Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Заявление этого действующего в Сирии альянса экстремистских групп опубликовано на сайте газеты «Аль-Яум ас-Сабиа», передает ТАСС.



В коалицию входит экстремистская группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).



Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре.