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Ответственность за убийство посла РФ взяла на себя «Джейш аль-Фатх»

Заявление этого действующего в Сирии альянса экстремистских групп размещено на сайте газеты «Аль-Яум ас-Сабиа»

Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Заявление этого действующего в Сирии альянса экстремистских групп опубликовано на сайте газеты «Аль-Яум ас-Сабиа», передает ТАСС.

В коалицию входит экстремистская группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре. 

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Ответственность за убийство посла РФ взяла на себя «Джейш аль-Фатх»

Заявление этого действующего в Сирии альянса экстремистских групп размещено на сайте газеты «Аль-Яум ас-Сабиа»

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