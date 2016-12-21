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Apple выпустит три новых смартфона в 2017 году

Среди новинок компания планирует выпустить флагманский аппарат с кодовым названием Ferrari

Компания Apple планирует в следующем году выпустить сразу три новых моделей смартфонов iPhone. Кроме того, корпорация также продемонстрирует поклонникам продукции Apple новый флагманский аппарат Ferrari.

Модели уже получили кодовые названия D20, D21 и D22. Сами названия, которые телефонам присвоят перед выпуском на массовый рынок, пока не были названы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что представители Apple запатентовали складной смартфон с гибким дисплеем. Таким образом, его можно будет складывать несколько раз.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Apple выпустит три новых смартфона в 2017 году

Среди новинок компания планирует выпустить флагманский аппарат с кодовым названием Ferrari

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