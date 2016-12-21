Apple выпустит три новых смартфона в 2017 году

Компания Apple планирует в следующем году выпустить сразу три новых моделей смартфонов iPhone. Кроме того, корпорация также продемонстрирует поклонникам продукции Apple новый флагманский аппарат Ferrari.

Модели уже получили кодовые названия D20, D21 и D22. Сами названия, которые телефонам присвоят перед выпуском на массовый рынок, пока не были названы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что представители Apple запатентовали складной смартфон с гибким дисплеем. Таким образом, его можно будет складывать несколько раз.