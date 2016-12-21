МВД назвало деятельность журналистов программы «Ревизорро» незаконной

В МВД России проанализировали цели и задачи программы «Ревизорро», которая выходит на телеканале «Пятница», и пришли к выводу, что деятельность ведущей проекта является незаконной.

Как сообщает пресс-служба ведомства, журналисты шоу не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, так как для этих целей существует Роспотребнадзор.



В ведомстве объяснили, что статья 47 закона «О средствах массовой информации», на которую обычно ссылается ведущая программы Елена Летучая, не предполагает поведение журналистов, свойственное госорганам. Например, авторы не имеют права применять меры принуждения.

Кроме того, отмечают в МВД, правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением правительства РФ от 15 августа 1997 г. №1036, не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.



Разъяснение МВД последовало после публикаций в ряде СМИ информации, связанной с деятельностью программы «Ревизорро». Как следует из содержания программы, ее целью авторы заявляют проверку и фиксацию нарушений хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил в отелях и ресторанах на территории страны.



Программа «Ревизорро» выходит на «Пятнице» (принадлежит холдингу «Газпром-Медиа» через структуру «ПрофМедиа») с июля 2014 года и является самым рейтинговым проектом телеканала, по данным TNS Russia. Формат был куплен у украинского «Нового канала» (контролируется украинским миллиардером Виктором Пинчуком). Украинская версия передачи носит название «Ревизор».

