Контрольно-надзорные органы оптимизируют

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Глава правительства вынес на рассмотрение два проектных паспорта: «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и «Экология». По итогам встречи было объявлено, что штатную численность контрольно-надзорных органов могут оптимизировать, а на незаконные свалки можно будет пожаловаться онлайн.

Контрольно-надзорные органы отправят «под нож»​​​​​​​



Согласно паспорту проекта, реформа контрольно-надзорной деятельности направлена на снижение уровня материального ущерба и уровня административной нагрузки на предпринимателей со стороны контролеров, а также на улучшение качества администрирования контрольно-надзорных функций.



— Это без преувеличения один из наиболее сложных и масштабных проектов. По сути, мы должны обновить идеологию работы всей системы контроля и надзора в нашем государстве, — заявил Дмитрий Медведев.



Первостепенная цель реформы — обеспечить безопасность жизни и здоровья человека. Вторая цель — обеспечить бизнесу возможность работать и развиваться, не тратя значительные ресурсы на прохождение проверок. И, наконец, третья цель — обеспечить повышение уровня эффективности непосредственно контрольно-надзорной деятельности.



— Высказывались предложения по оптимизации структуры контрольно-надзорных ведомств. На сегодняшний день на федеральном, региональном, межрегиональном и окружном уровнях структур достаточно много. Их деятельность может быть оптимизирована, а за счет высвобождаемых ресурсов мы сможем в том числе поднять оплату труда нашему инспекторскому составу, — рассказал по итогам совещания министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов.



Реформа должна привести к снижению числа смертельных случаев, заболеваний, пострадавших и травмированных по различным видам рисков к 2025 году на 50% по сравнению с 2015 годом. Снижение уровня материального ущерба должно сократиться на 30%, а уровень административной нагрузки на предпринимателей со стороны контролеров — на 50%. Программа будет реализована в три этапа по восьми проектам различными ведомствами: четыре проекта — у Минэкономразвития, два — у Минтранса и по одному — у Минюста и Минкомсвязи.



— За следующий год нам необходимо разработать и начать внедрение системы «личных кабинетов». Очень позитивно она себя зарекомендовала в деятельности Федеральной налоговой службы, когда бизнес своевременно оповещается о проверках, — объяснил Абызов. — Кроме того, это позволит нам повысить качество межведомственного взаимодействия, когда информация о проведенных проверках нашими ведомствами будет доступна другим надзорным органам. Мы сможем избегать дублирующих проверок и снизить административную нагрузку для бизнеса.



Пожаловаться на свалки можно будет онлайн



На заседании правительства также был утвержден паспорт приоритетного проекта «Чистая страна». Ключевая цель проекта — уменьшить экологический ущерб от захоронения твердых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами «накопленного вреда» окружающей среде, а также создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан. Проект планируется реализовывать с 2017 по 2025 год.



Глава Минприроды Сергей Донской объявил, что одним из элементов контроля за работой по ликвидации свалок станет формирование общественной информационной системы, где каждый человек сможет сообщить о незаконных свалках.



— Систему мы собираемся в следующем году ввести в эксплуатацию. Она фактически создана, — объяснил Донской.



Дмитрий Медведев заявил, что реализация проекта «Чистая страна» позволит создать в России эффективную модель переработки твердых отходов и попутно сформировать новую отрасль, которая не только поможет очистить города от бытового мусора, но и даст возможность получить дополнительные объемы электроэнергии, а кроме того, новые рабочие места.



— Также будет сформирован спрос на профильное оборудование, инфраструктуру, строительные услуги на значительные суммы. Это десятки миллиардов рублей, — сказал премьер-министр.



Согласно паспорту проекта, предполагается строительство пяти мусоросжигательных заводов — четырех в Московской области и одного в Татарстане. По планам правительства это позволит уже к 2023 году снизить объем отходов на свалках Московской области на 30%. А в Казани планируется достичь модели «нулевого захоронения». В кабинете министров рассчитывают, что это улучшит экологические условия проживания приблизительно для 23 млн человек. Проект будет пилотным и в случае успеха может быть распространен на другие крупные города России.



— Эти заводы являются ключевыми способами утилизации отходов, потому что надо признать, что отрасль практически работает с минимальным уровнем эффективности. Около 8% утилизации отходов — это минимальный уровень даже со времен Советского Союза. Создание новой отрасли — ключевая задача, которую мы рассматриваем, — резюмировал глава Минприроды по итогам совещания.



Проектируемые заводы будут заниматься не только переработкой отходов, но и производить электроэнергию в размере 2,68 млрд киловатт в час ежегодно. Это позволит сократить выбросы парниковых газов примерно на 840 тыс. т CO2-эквивалента (углекислый газ, метан, закись азота и т.д.) в год.

