Лукашенко впервые поставил во главе своего офиса женщину

Шефом администрации белорусского лидера стала 56-летняя чиновница
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Белорусский лидер Александр Лукашенко впервые доверил руководство своей администрацией женщине, сообщила его пресс-служба в среду.
До этого на этом посту работали восемь мужчин, некоторые из которых стали премьерами.
«Главой администрации президента Белоруссии назначена Наталья Кочанова», — говорится в сообщении.
На протяжении пары лет 56-летняя Кочанова была вице-премьером республики, а до этого работала начальником отдела ЖКХ и занимала другие посты на городском уровне в Полоцке и Новополоцке.
«Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно», — пояснил Лукашенко свой выбор.
По словам Лукашенко, во главе офиса ему «нужен тонкий и гибкий организатор происходящих процессов и решения соответствующих вопросов».
«Вы уже увидели то, что надо делать и чего делать ни в коем случае нельзя», — добавил белорусский президент.