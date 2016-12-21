Лукашенко впервые поставил во главе своего офиса женщину

Белорусский лидер Александр Лукашенко впервые доверил руководство своей администрацией женщине, сообщила его пресс-служба в среду.

До этого на этом посту работали восемь мужчин, некоторые из которых стали премьерами.

«Главой администрации президента Белоруссии назначена Наталья Кочанова», — говорится в сообщении.

На протяжении пары лет 56-летняя Кочанова была вице-премьером республики, а до этого работала начальником отдела ЖКХ и занимала другие посты на городском уровне в Полоцке и Новополоцке.

«Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно», — пояснил Лукашенко свой выбор.

По словам Лукашенко, во главе офиса ему «нужен тонкий и гибкий организатор происходящих процессов и решения соответствующих вопросов».