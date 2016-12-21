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Лукашенко впервые поставил во главе своего офиса женщину

Шефом администрации белорусского лидера стала 56-летняя чиновница

Фото: youtube.com/Sb.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко впервые доверил руководство своей администрацией женщине, сообщила его пресс-служба в среду.

До этого на этом посту работали восемь мужчин, некоторые из которых стали премьерами.

«Главой администрации президента Белоруссии назначена Наталья Кочанова»,  говорится в сообщении.

На протяжении пары лет 56-летняя Кочанова была вице-премьером республики, а до этого работала начальником отдела ЖКХ и занимала другие посты на городском уровне в Полоцке и Новополоцке.

«Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно»,  пояснил Лукашенко свой выбор.

По словам Лукашенко, во главе офиса ему «нужен тонкий и гибкий организатор происходящих процессов и решения соответствующих вопросов».

«Вы уже увидели то, что надо делать и чего делать ни в коем случае нельзя»,  добавил белорусский президент.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Лукашенко впервые поставил во главе своего офиса женщину

Лукашенко впервые поставил во главе своего офиса женщинуШефом администрации белорусского лидера стала 56-летняя чиновница

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