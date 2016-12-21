В 100 селах Якутии введен сухой закон

Почти сотня населенных пунктов Якутии подпали под действие сухого закона: в них полностью запрещена реализация алкогольной продукции. Об этом заявили в республиканском госсобрании.

Решение о запрете вступило в силу 20 декабря и было принято на пленарном заседании Государственного собрания Республики Саха (Якутия), сообщает «Свободная пресса».

В Якутии запрещена продажа алкоголя еще в 13 населенных пунктах, таким образом, их число приблизилось к сотне. Перед этим решением республиканского госсобрания был введен сухой закон в октябре 2016 года, сообщает «Федеральное агентство новостей»​​​​​​​.