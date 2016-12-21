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Православного активиста Энтео задержали на могиле Сталина

Его доставили в ОВД «Китай-город»

Православного активиста Дмитрия Энтео задержали за мелкое хулиганство на Красной площади.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Энтео задержали по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и доставили в ОВД «Китай-город».

Ранее СМИ сообщили, что активист со спутницей пришли к Кремлевской стене после делегации КПРФ, возлагавшей цветы к могиле в день рождения Иосифа Сталина, и бросили букет в бюст вождя.

Сам Энтео написал в Twitter, что они со спутницей «кротко обличили сталинизм у могилы палача».

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Православного активиста Энтео задержали на могиле Сталина

Его доставили в ОВД «Китай-город»

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