Православного активиста Энтео задержали на могиле Сталина

Православного активиста Дмитрия Энтео задержали за мелкое хулиганство на Красной площади.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Энтео задержали по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и доставили в ОВД «Китай-город».

Ранее СМИ сообщили, что активист со спутницей пришли к Кремлевской стене после делегации КПРФ, возлагавшей цветы к могиле в день рождения Иосифа Сталина, и бросили букет в бюст вождя.

Сам Энтео написал в Twitter, что они со спутницей «кротко обличили сталинизм у могилы палача».