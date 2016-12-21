Послу РФ в Турции Карлову присвоено звание Героя России посмертно

Послу РФ в Турции Андрею Карлову, который был убит во время речи на фотовыставке в Анкаре, будет посмертно присвоено звание Героя России.



Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путиным, говорится на сайте Кремля.



Как отмечено в документе, награда вручается «за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».



Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 22 декабря примет участие в траурных мероприятиях, посвященных памяти российского дипломата.



В связи с этим также было решено перенести назначенную на четверг большую ежегодную пресс-конференцию. Общение с журналистами пройдет в пятницу, 23 декабря.



Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, во время открытия выставки в Центре современного искусства в столице Турции. Его убийца, 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, был ликвидирован турецким спецназом.



Ответственность за преступление взяла на себя коалиция боевых фракций, противостоящих правительству Сирии, «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»).