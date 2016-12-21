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Послу РФ в Турции Карлову присвоено звание Героя России посмертно

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Фото: TASS/AP/Burhan Ozbilici

Послу РФ в Турции Андрею Карлову, который был убит во время речи на фотовыставке в Анкаре, будет посмертно присвоено звание Героя России.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путиным, говорится на сайте Кремля.

Как отмечено в документе, награда вручается «за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 22 декабря примет участие в траурных мероприятиях, посвященных памяти российского дипломата.

В связи с этим также было решено перенести назначенную на четверг большую ежегодную пресс-конференцию. Общение с журналистами пройдет в пятницу, 23 декабря.

Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, во время открытия выставки в Центре современного искусства в столице Турции. Его убийца, 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, был ликвидирован турецким спецназом. 

Ответственность за преступление взяла на себя коалиция боевых фракций, противостоящих правительству Сирии, «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»).

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Послу РФ в Турции Карлову присвоено звание Героя России посмертно

Послу РФ в Турции Карлову присвоено звание Героя России посмертноСоответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

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