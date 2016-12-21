Вылет самолета из Краснодара в Москву сорван из-за поведения пассажира

Рейс Краснодар–Москва был отложен из-за разбушевавшегося пассажира.



Мужчина утверждал, что салон лайнера наполнен чертями и другой нечистой силой. Полиции не сразу удалось утихомирить буйного, в итоге его сняли с рейса, а вылет самолета задержали на два часа.



Черти на борту лайнера найдены не были, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В сети появилось видео произошедшего.

Очевидцы рассказали, что мужчина еще в зале ожидания вел себя неадекватно. В салоне он стал вести себя более агрессивно — бросался с кулаками на бортпроводников и пассажиров, утверждая, что они и есть черти.

В итоге дебошира отвели в отделение полиции. Пассажиров из самолета вывели. Борт проверили спецслужбы.