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Вылет самолета из Краснодара в Москву сорван из-за поведения пассажира

Он утверждал, что его окружают черти

Рейс Краснодар–Москва был отложен из-за разбушевавшегося пассажира.

Мужчина утверждал, что салон лайнера наполнен чертями и другой нечистой силой. Полиции не сразу удалось утихомирить буйного, в итоге его сняли с рейса, а вылет самолета задержали на два часа.

Черти на борту лайнера найдены не были, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В сети появилось видео произошедшего.

Очевидцы рассказали, что мужчина еще в зале ожидания вел себя неадекватно. В салоне он стал вести себя более агрессивно — бросался с кулаками на бортпроводников и пассажиров, утверждая, что они и есть черти.

В итоге дебошира отвели в отделение полиции. Пассажиров из самолета вывели. Борт проверили спецслужбы.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Вылет самолета из Краснодара в Москву сорван из-за поведения пассажира

Он утверждал, что его окружают черти

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