Греф: Сбербанк и через пять лет сохранит до 70% офисов

Сбербанк в течение ближайших пяти лет сохранит 50–70% сети отделений. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы сейчас приостановили закрытие сельской сети, и в городах мы будем закрывать только те отделения, которые не будут пользоваться спросом. Мы не будем делать что-то, что будет искусственно выталкивать людей из отделений», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению главы Сбербанка, темпы сокращения физической сети отделений будут нарастать.

«В ближайшие 5–7 лет, наверное, рано говорить, что потребительские привычки людей, особенно людей старше 40 лет, поменяются. Я думаю, что от 50 до 70% сети нам придется сохранять и через пять лет, может быть, и дольше», — пояснил он.

Он при этом отметил, что банк не предполагает сокращать сеть банкоматов.

