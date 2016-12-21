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В Подмосковье оборудуют 359 площадок для запуска фейерверков

На всех точках в Новый год будут дежурить пожарно-спасательные бригады и сотрудники полиции

Фейерверки и салюты в новогодние праздники можно будет запускать с 359 официально одобренных площадках, которые предложили спасатели и пожарные. Об этом заявили в пресс-службе председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Пожарно-спасательные бригады и сотрудники полиции будут дежурить на всех площадках во время Нового года, сообщает телеканал «360». Полный список площадок, на которых законно можно будет запускать салюты, в ближайшее время разместят на портале ГУ МЧС по Подмосковью.

Спасатели также напоминают о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании пиротехники. Прежде всего покупать ее допустимо только в официальных магазинах и не забывать ознакомиться с сертификатом и сроком годности. Перед запуском нужно внимательно прочитать правила использования и техники безопасности. Доступ детей к фейерверкам и петардам необходимо ограничить. Стоит помнить, что пиротехнику нельзя взрывать в замкнутых пространствах.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Подмосковье оборудуют 359 площадок для запуска фейерверков

На всех точках в Новый год будут дежурить пожарно-спасательные бригады и сотрудники полиции

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