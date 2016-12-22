«В каждом виде программы нас ждет ожесточенная борьба»

С 22 по 25 декабря в Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию. По его результатам будет сформирована сборная команда на чемпионат Европы 2017 года. Перед стартом турнира корреспондент «Известий» обсудил перспективы российских фигуристов с многолетним руководителем федерации, почетным президентом ФФККР, заслуженным тренером СССР Валентином Писеевым.



В женском одиночном разряде особого внимания заслуживает Евгения Медведева. Воспитанница московской школы фигурного катания проводит выдающийся сезон: она выиграла уже девять стартов подряд, включая чемпионаты Европы и мира. В финале Гран-при-2016 в Марселе 17-летняя фигуристка набрала 79,21 балла, установив новый мировой рекорд. О конкурентах Медведевой на чемпионате России рассказал Валентин Писеев.



— В последние годы наши девушки доминируют в мировом фигурном катании, — отметил специалист. — Я уверен, что Медведева, Радионова, Погорилая и Туктамышева будут ожесточенно бороться за титул. Шансы на успех у всех примерно равны. Более того, состав участниц российского первенства сильнее, чем на чемпионате мира, не говоря уже о чемпионате Европы. Жаль, что в турнире не смогут принять участие Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Это прибавило бы турниру остроты. Но Юля получила неожиданную бытовую травму, а Аделина участвует в шоу и пропускает сезон. Я внимательно за ней наблюдаю и могу сказать, что с артистической стороны она расцвела и еще обязательно поспорит за место на Олимпийских играх-2018.



В мужском одиночном катании фаворитом считается действующий чемпион России Максим Ковтун. Перед стартом турнира спортсмен признался, что долго работал с психологом. Уверенность в своих силах Ковтуну точно понадобится: старт сезона у него получился непростым, к тому же конкуренты заметно прибавили.



— Ковтун — очень талантливый парень, но ему не хватает стабильности, — продолжил Валентин Писеев. — С его талантом он давно мог бы добиться более серьезных высот, уже быть чемпионом мира и Европы. Видимо, есть какие-то моменты, которые мешают ему полностью сконцентрироваться на работе. Но ему всего 21 год, и шансы на крупный успех у него еще есть. Я рад, что он начал работать с психологом, возможно, именно это станет ключом к новым высотам. Думаю, что он способен вновь выиграть чемпионат России, хотя шансы Сергея Воронова и Михаила Коляды я тоже расцениваю как высокие. Что касается мужского одиночного катания в целом, то пока мы отстаем от мировых лидеров. Все уже прыгают четверные лутцы и четверные флипы, а наши ребята не могут стабильно освоить каскады с четверным тулупом и четверным сальто.



В парном разряде в отсутствие Транькова и Волосожар примерно равные шансы на успех имеют серебряные призеры Сочи-2014 Ксения Столбова и Федор Климов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Последние набрали потрясающий ход в нынешнем сезоне и ограничиваться одной только победой в финале Гран-при явно не собираются. А за места на пьедестале будут бороться еще несколько пар: Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Юко Кавагути и Александр Смирнов.



— Траньков и Волосожар заслужили отдых, — считает Валентин Писеев. — Надеюсь, что после рождения ребенка ребята вернутся на лед и продолжат великолепную карьеру. На чемпионате России фаворитами я бы назвал пару Тарасова–Морозов. Они здорово катались в финале Гран-при в Марселе. Очень стабильная, техничная пара, постепенно набравшаяся международного опыта. У них есть шанс повторить успех наших выдающихся пар и на равных бороться с канадскими и китайскими парами. Я бы не стал списывать со счетов пару Столбова–Климов. Те, кто видел их на тренировках, говорят, что они способны на многое. Хотя отсутствие соревновательной практики может негативно сказаться на их выступлении.



В танцах на льду на чемпионат Европы в Чехию смогут отправиться три российские пары, а на чемпионат мира — всего две. Поэтому, чтобы выступить в Финляндии, им нужно как можно лучше проявить себя уже в Челябинске. Кроме пары Светлана Боброва — Дмитрий Соловьев никто не может похвастаться стабильными результатами в этом сезоне. Тем интереснее, как считает Валентин Писеев, будет наблюдать за ходом борьбы в этом виде программы.



— Боброва и Соловьев — безусловные лидеры в этом виде программы, — рассказал он. — Если они безошибочно исполнят свою программу, то ни у кого не возникнет никаких вопросов относительно их чемпионства. По остальным парам у меня есть много вопросов. Сегодня я посмотрел тренировку Синицыной и Кацалапова. Некоторые элементы они делают на очень высоком уровне, но опять же всё упирается в стабильность. Они будут бороться за 2–4-е места вместе с парами Елена Ильиных — Руслан Жиганшин и Александра Степанова — Иван Букин. На мировом фоне мы тоже отстаем от канадцев и французов. На сегодняшний день Боброва и Соловьев — 3–4-я пара в мировом рейтинге.



Добавим, что победитель и серебряный призер внутреннего первенства получат лицензию на участие в континентальном первенстве, которое пройдет в чешском городе Острава с 23 по 29 января. Обладатели третьей лицензии в каждом виде программы будут определены решением специалистов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).



Расписание чемпионата России



22 декабря

Мужчины, короткая программа

12.00 (время начала трансляций — московское) — «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Пары, короткая программа

14.45 — «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Танцы на льду, короткий танец

18.30 — «Матч! Арена», «Матч! Планета».



23 декабря

Женщины, короткая программа

12.00 — «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Мужчины, произвольная программа

14.45 — «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Танцы на льду, произвольный танец

18.00 — «Матч! Арена», «Матч! Планета».



24 декабря

Пары, произвольная программа

13.00 — «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Женщины, произвольная программа

15.30 — «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».



25 декабря

Показательные выступления

12.00 «Матч! Арена», «Матч! Планета».

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