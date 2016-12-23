Дед Мороз против фантастических тварей

Чересчур эффектный постер фильма «Дед Мороз. Битва магов», на котором главный новогодний персонаж с лицом Федора Бондарчука пронзает мечом Красную площадь, не предвещает ничего хорошего. Но на поверку новый российский блокбастер оказывается качественно сделанным семейным фэнтези с миролюбивой идеей: не бывает злых волшебников, есть те, кого недолюбили.



Сценарий, основанный на бестселлере Анны Бербеницкой «Корпорация Деда Мороза», переписывали несколько раз, отказавшись от первоначальной «детской» фабулы в пользу более взрослого повествования. Соответственно, возросли и затраты. Спецэффекты, как и звездный актерский состав («три богатыря русского кино» — Бондарчук, Кравченко, Бироев), по признанию продюсеров, обошлись недешево. Так что можно простить картине несколько не особо навязчивых случаев продакт-плейсмента.



Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Впрочем, высокий бюджет в данном случае оправдан. Чего стоят летающие над ночной Москвой и Нью-Йорком «химеры», напоминающие пираний, и сказочный заледеневший замок Снежной королевы, о котором явно забыли коммунальные службы. Фантастический мир, созданный в фильме, запросто может потягаться с голливудскими аналогами. Однако именно за эту ориентированность на американских коллег, каждый год пачками экранизирующих супергеройские комиксы, режиссера Александра Войтинского ругали за его дебютный проект — «Черная молния». Тогда даже лавирующая между небоскребами Волга не смогла удовлетворить запрос на национальную самобытность.



Как будто в ответ на эту критику Войтинский в новом фильме решил сделать ставку на чисто русского персонажа — Деда Мороза (Федор Бондарчук). Правда, хозяину Нового года устроили «ребрендинг»: из добродушного толстяка стилисты сотворили гламурного хипстера с аккуратно выстриженной бородкой и уложенными волосами, в пиджаке и модных ботинках. Заручившись поддержкой не очень верных иностранных коллег в лице Санта-Клаусов, он противостоит злодею Карачуну (демонический Алексей Кравченко).

В остальном Войтенко следует по пути «Черной молнии»: полеты над новогодней Москвой, небоскребы, эффектные драки… А сюжет перекликается с его предыдущей совместной работой с Бондарчуком — комедией «Призрак». В центре конфликта опять герой-одиночка, отвергнутый обществом (открывшая в себе волшебные способности Маша — Таисия Вилкова), и обиженный персонаж, жаждущий мести (маг Никита — Никита Волков). Режиссер приводит зрителя к «открытию»: злодей-то на самом деле не плох по своей природе, он просто страдает от одиночества и непонимания. Сценарий практически цитирует Нагорную проповедь: нужно любить, уметь прощать…

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

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Важность этих простых истин в сказке иллюстрируется буквально: люди говорят друг другу добрые пожелания или слова любви, посылают в небо некие «серебряные нити» (аналог лучей добра). Они концентрируются в елках и направляются прямиком в космос, формируя защитный купол — именно он-то и не пропускает на землю злодейства.



Сценаристы не надеются, что современные дети, избалованные интернетом, гаджетами и массмедиа, поверят в эту наивно-романтичную концепцию, поэтому в репликах персонажей то и дело возникает ропот сомнения. А сам Дед Мороз в конце признается, что главные волшебники — это родители. Но убедить зрителя поверить в другую, не менее фантастическую мысль фильму удается: у русского фэнтези действительно есть будущее.