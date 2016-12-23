Детей научат противостоять манипуляциям

По инициативе Минздрава России в средних школах планируется ввести курс психологии, который будут преподавать в рамках ОБЖ. Одной из задач нового курса станет обучение детей противостоянию манипуляции ими со стороны взрослых. По словам главного психиатра Минздрава Зураба Кекелидзе, уже подобрана команда авторов и специалистов, которые напишут учебники для средних школ.



— С учебниками ситуация наконец-то сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив авторов, которые создадут учебники для 3–11-х классов. Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы, — рассказал «Известиям» генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

Помимо учебников для школьников, готовится курс лекций по детской и подростковой психологии для педагогов. А вопрос о точных сроках введения новой дисциплины будет решаться на правительственном уровне.

— Первое совещание у вице-премьера Ольги Голодец по вопросам развития психологической службы в школах пройдет в январе 2017 года, — сообщил «Известиям» пресс-секретарь Ольги Голодец.

По словам директора центра Сербского, на данном этапе решено, что новая дисциплина будет преподаваться в рамках школьного курса ОБЖ. Предполагается, что всего на психологическое просвещение школьников будет отведено 20 часов: урок будет проходить раз в неделю в течение 20 недель.

В пресс-службе Министерства образования «Известиям» сказали, что пока Минздрав к ним не обращался.

— К нам не поступало каких-либо предложений или инициатив о дисциплине «психология» в школьной программе, в то же время Министерство образования уделяет большое внимание развитию психолого-педагогической подготовки учителей как важному элементу в работе с детьми — прежде всего путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. Министерство образования всегда открыто к диалогу и сотрудничеству с экспертными организациями и, в частности, ведет обсуждения с федеральным медицинским исследовательским центром им. В.П. Сербского, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Когда именно будет введен новый курс, зависит не только от того, когда появятся учебники для школьников, но и от того, когда будут созданы пособия для школьных психологов и педагогов. Но уже ясно, какие именно темы будут освещены в учебниках.



Зураб Кекелидзе пояснил, что учебники будут затрагивать важные для детей и подростков темы: от дружбы до первой любви и профилактики ранних беременностей. Еще один вопрос, который будет рассматриваться в рамках нового учебного курса, — это психологический допинг.

— Есть допинг химический, о котором слышали все, а есть психический или психологический. Существует расхожее слово «замотивировать». А что значит замотивировать? Это психологически воздействовать. До какого предела можно подростка замотивировать? Выдержит ли он? Один сможет, а второй — нет. Структура личности другая. Эти всё очень серьезные вопросы, и мы обязательно включим их в учебник, — подчеркнул главный психиатр.

По словам Зураба Кекелидзе, первой тему психологического допинга затронула известная фигуристка и депутат Ирина Роднина на совещании антидопингового комитета.

— Ребенок с детства должен знать, что любой допинг — это плохо. Неважно — химический он или психологический. На меня сейчас могут обидеться некоторые родители, но нередко папы и мамы превращаются в рантье. Они хотят вырастить хорошего спортсмена или ученого, который будет много зарабатывать и потом содержать их. Нагружают ребенка по максимуму, но при этом не заботятся о его психологическим состоянии. Поэтому лучший защитник для ребенка — он сам, но вооруженный знаниями и умением противостоять разным видам манипуляций, — считает Зураб Кекелидзе.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава РФ Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что в рамках школьного курса психологии будет рассказано и о нормах общения, о которых современные дети порой не знают. Например, как принимать гостей, что дарить мальчикам и девочкам, другая полезная информация.

— Мы зачастую говорим своим детям, что именно надо делать, но не объясняем — как. Например, советуем избегать конфликтов. А их нужно не избегать, а уметь преодолевать. Еще ребенка нужно научить говорить «нет», уметь выражать свое несогласие. Занятия по психологии как раз и решат эту задачу, — подчеркнула Татьяна Клименко. Она также отметила, что отдельные главы в учебниках будут посвящены профилактике наркозависимости среди подростков.

Однако не все психологи поддерживают идею введения в школах уроков психологии. Вице-президент межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребенку Ирина Медведева полагает, что пособия по психологии могут нанести детям вред.

— Моя практика показывает, что чем меньше заостряешь внимание детей на психологии, тем это лучше для их психики. Особенно это вредно подросткам, которые и так склонны к самоанализу и иногда очень далеко заходят в этом, что ведет к эмоциональным отклонениям. Подростки-мальчики более мнительны, чем девочки. Они будут читать, например, о манипуляциях, и проецировать всё на себя, — пояснила детский психолог. — А если в учебнике хоть слово будет сказано о манипуляциях со стороны родителей, то это вообще преступно. Любое воспитание можно назвать манипулятивными технологиями. И это лишний повод поссорить детей с родителями.