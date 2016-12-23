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Пятница,
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Детей научат противостоять манипуляциям

Учебники для нового школьного курса психологии разрабатывает Центр психиатрии и наркологии имени Сербского

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По инициативе Минздрава России в средних школах планируется ввести курс психологии, который будут преподавать в рамках ОБЖ. Одной из задач нового курса станет обучение детей противостоянию манипуляции ими со стороны взрослых. По словам главного психиатра Минздрава Зураба Кекелидзе, уже подобрана команда авторов и специалистов, которые напишут учебники для средних школ. 

 С учебниками ситуация наконец-то сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив авторов, которые создадут учебники для 3–11-х классов. Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы,  рассказал «Известиям» генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе. 

Помимо учебников для школьников, готовится курс лекций по детской и подростковой психологии для педагогов. А вопрос о точных сроках введения новой дисциплины будет решаться на правительственном уровне.

 Первое совещание у вице-премьера Ольги Голодец по вопросам развития психологической службы в школах пройдет в январе 2017 года,  сообщил «Известиям» пресс-секретарь Ольги Голодец.

По словам директора центра Сербского, на данном этапе решено, что новая дисциплина будет преподаваться в рамках школьного курса ОБЖ. Предполагается, что всего на психологическое просвещение школьников будет отведено 20 часов: урок будет проходить раз в неделю в течение 20 недель.

В пресс-службе Министерства образования «Известиям» сказали, что пока Минздрав к ним не обращался.

 К нам не поступало каких-либо предложений или инициатив о дисциплине «психология» в школьной программе, в то же время Министерство образования уделяет большое внимание развитию психолого-педагогической подготовки учителей как важному элементу в работе с детьми  прежде всего путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. Министерство образования всегда открыто к диалогу и сотрудничеству с экспертными организациями и, в частности, ведет обсуждения с федеральным медицинским исследовательским центром им. В.П. Сербского,  сообщили в пресс-службе ведомства.

Когда именно будет введен новый курс, зависит не только от того, когда появятся учебники для школьников, но и от того, когда будут созданы пособия для школьных психологов и педагогов. Но уже ясно, какие именно темы будут освещены в учебниках.

Зураб Кекелидзе пояснил, что учебники будут затрагивать важные для детей и подростков темы: от дружбы до первой любви и профилактики ранних беременностей. Еще один вопрос, который будет рассматриваться в рамках нового учебного курса, — это психологический допинг.

 Есть допинг химический, о котором слышали все, а есть психический или психологический. Существует расхожее слово «замотивировать». А что значит замотивировать? Это психологически воздействовать. До какого предела можно подростка замотивировать? Выдержит ли он? Один сможет, а второй  нет. Структура личности другая. Эти всё очень серьезные вопросы, и мы обязательно включим их в учебник,  подчеркнул главный психиатр.

По словам Зураба Кекелидзе, первой тему психологического допинга затронула известная фигуристка и депутат Ирина Роднина на совещании антидопингового комитета.

 Ребенок с детства должен знать, что любой допинг  это плохо. Неважно  химический он или психологический. На меня сейчас могут обидеться некоторые родители, но нередко папы и мамы превращаются в рантье. Они хотят вырастить хорошего спортсмена или ученого, который будет много зарабатывать и потом содержать их. Нагружают ребенка по максимуму, но при этом не заботятся о его психологическим состоянии. Поэтому лучший защитник для ребенка  он сам, но вооруженный знаниями и умением противостоять разным видам манипуляций,  считает Зураб Кекелидзе.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава РФ Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что в рамках школьного курса психологии будет рассказано и о нормах общения, о которых современные дети порой не знают. Например, как принимать гостей, что дарить мальчикам и девочкам, другая полезная информация.

 Мы зачастую говорим своим детям, что именно надо делать, но не объясняем  как. Например, советуем избегать конфликтов. А их нужно не избегать, а уметь преодолевать. Еще ребенка нужно научить говорить «нет», уметь выражать свое несогласие. Занятия по психологии как раз и решат эту задачу,  подчеркнула Татьяна Клименко. Она также отметила, что отдельные главы в учебниках будут посвящены профилактике наркозависимости среди подростков.

Однако не все психологи поддерживают идею введения в школах уроков психологии. Вице-президент межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребенку Ирина Медведева полагает, что пособия по психологии могут нанести детям вред.

 Моя практика показывает, что чем меньше заостряешь внимание детей на психологии, тем это лучше для их психики. Особенно это вредно подросткам, которые и так склонны к самоанализу и иногда очень далеко заходят в этом, что ведет к эмоциональным отклонениям. Подростки-мальчики более мнительны, чем девочки. Они будут читать, например, о манипуляциях, и проецировать всё на себя,  пояснила детский психолог.  А если в учебнике хоть слово будет сказано о манипуляциях со стороны родителей, то это вообще преступно. Любое воспитание можно назвать манипулятивными технологиями. И это лишний повод поссорить детей с родителями.

Ирина Медведева отметила, что психология  узкоспециальное знание, и далеко не всем взрослым эта дисциплина нужна. Что касается детей, то они и так сейчас сильно загружены в школе, и в новом предмете, по ее мнению, необходимости нет. 

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Детей научат противостоять манипуляциям

Детей научат противостоять манипуляциямУчебники для нового школьного курса психологии разрабатывает Центр психиатрии и наркологии имени Сербского

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