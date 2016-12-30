Прибыль без кредита

Банки в уходящем году начали оправляться от кризиса конца 2014 — начала 2015 года и вышли в прибыль. К новому году их заработок может увеличиться в четыре раза по сравнению с прошлогодним и составит более 800 млрд рублей. Однако деньги эти, считают эксперты, придут не от кредитования экономики и граждан. Да и проблемы кредитных организаций, накопленные за последнее десятилетие, так и не решились.

В 2016-м лицензий лишились более 90 банков из 716 действовавших на начало года (в 2015 году лицензии были отозваны у 51 банка и НКО). За счет этого с рыка ушла восьмая часть игроков, но на эти кредитные организации приходилось всего лишь 1,1% активов банковского сектора. Однако не обошлось и без резонансных случаев с крупными банками. Так, из топ-100 выбыли Интеркоммерц, РосинтерБанк, Военно-промышленный банк, «БФГ-Кредит» и Финпромбанк. Впрочем, от этого здоровье сектора не улучшилось, считает директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Юрий Беликов.

На рентабельность банковского бизнеса всё еще давят отложенные с начала 2015 года дефолты по займам, спрятанные в реструктуризированных проблемных кредитах, добавляет аналитик.

— Из-за этого банки на горизонте как минимум года не выглядят привлекательным объектом инвестиций. Средняя по сектору рентабельность капитала незначительно увеличится — с текущих 8% годовых до 11–12% по итогам 2017-го, — указал собеседник «Известий».

Однако в этом году Центробанк не ограничился надзорными действиями: существенные перемены произошли и в надзорном блоке регулятора, а также была проведена реформа всей этой системы. Так, свои посты в октябре покинули первый зампред ЦБ Алексей Симановский и зампред Михаил Сухов. Оба отвечали за надзор. При этом первый был назначен советником председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а второй и вовсе ушел из Центробанка в ВТБ. Отвечает за надзорный блок теперь первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, который раньше курировал денежно-кредитную политику. Ее, в свою очередь, взяла под свое крыло председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Президент банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков считает, что перемены в надзоре связаны с вынужденной политикой ЦБ по оздоровлению банковского сектора.

Впрочем, по мнению Юрия Беликова, сектор начал приходить в себя после потрясений двух последних лет. Например, цена привлечения денег для банков из всех источников уверенно снижается и приближается к докризисному уровню. При этом у кредитных организаций накопился достаточный запас ликвидных средств, несмотря на недавние перетоки клиентских сбережений в госбанки, отмечает собеседник «Известий».

С ним соглашается президент ОТП Банка Илья Чижевский. В 2016 году, по его словам, произошло существенное улучшение показателя стоимости риска в целом по рынку.

По оценкам экспертов, в этом году кредитные организации могут заработать более 800 млрд рублей чистой прибыли (788 млрд на 1 декабря 2016 года) — это почти в пять раз больше по сравнению с показателем 2015-го (192 млрд рублей).

Финансовые успехи, подчеркивает бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин, одновременно с этим весьма опосредованно связаны с кредитованием.

— Банки перестали нести убытки, которые фиксировались в предыдущие годы. Но при этом они практически перестали кредитовать население и предприятия. Выдачи займов были весьма незначительными, кредитные организации сосредоточились на поддержании стабильного объема портфелей, — отметил Олег Вьюгин.

С ним соглашается Юрий Беликов из RAEX. По его мнению, для малого и среднего бизнеса, больше других нуждающегося в банковском финансировании, оно доступнее не стало. Рынок кредитования МСП частично стабилизировался после кризиса, однако всё еще стагнирует — в частности, из-за низкой кредитной активности банков.

— Зато крупный бизнес без труда получает поддержку больших частных банков, компенсируя ограниченность внешних источников фондирования и даже невысокий спрос на свои публичные долговые инструменты на внутреннем рынке, — сказал аналитик.

По мнению Олега Вьюгина, такое поведение банков весьма опасно для них самих, так как оно не приносит заработка и создает риски ухудшения качества ссудного портфеля. С другой стороны, кредитные организации переключились на извлечение прибыли из других источников. В этом году, указывает собеседник «Известий», процентные доходы замещаются процентами комиссионными, то есть теми, которые организации получают за обслуживание.

Еще одним значимым событием уходящего года для банков стало их грядущее разделение по типам лицензий, отмечает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Регулятор летом объявил, что планирует с 2019 года поменять свою политику допуска кредитных организаций на рынок и будет категорировать банки по видам деятельности.

Так, в стране появятся банки с базовой и универсальной лицензией. Первые смогут вести весьма ограниченное число операций и сфокусируются прежде всего на кредитовании граждан, а также малого и среднего бизнеса. Последние же, по сути, продолжат работу в нынешнем режиме. Правда, для получения универсальной лицензии им будет нужно соблюсти ряд требований, главное из которых — увеличить капитал минимум до 1 млрд рублей с 2018 года.

