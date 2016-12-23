Информацию с датчиков хотят защитить законом

В России готовятся меры законодательного регулирования интернета вещей (устройства, подключенные к интернету, например Smart TV). Первым этапом станет законодательное регулирование данных, собираемых различными датчиками, об окружающей среде. Новый термин «технологические данные» будет добавлен в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Об этом говорится в проекте «дорожной карты» по развитию и внедрению отечественных информационно-телекоммуникационных технологий в отрасли реального сектора экономики, подготовленном группой «Интернет+Город» при помощнике президента Игоре Щеголеве.

Проект «дорожной карты» (его копия есть в распоряжении «Известий») в октябре этого года был согласован с Минкомсвязью, Минтрансом, Минэкономразвития, Минпромторгом, Минэнерго и Минстроем, после чего направлен начальнику управления президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрею Липову. Согласно проекту, в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» предлагается внести определение «технологические данные». Точного определения термина пока нет. Его предстоит выработать до июня 2017 года. Ответственным значится Минкомсвязи.



По словам главы рабочей группы «Интернет+Город» Бориса Глазкова, под технологическими данными понимается информация, собираемая с устройств, подключенных к сети и осуществляющих мониторинг окружающей среды.

— В целом это информация, которая собирается с различных неживых элементов и передается в сеть, например данные счетчиков ЖКХ, горячей и холодной воды, тепла, данные с газовой турбины, с цифровой подстанции и так далее, — пояснил Борис Глазков. — Мы говорим об интернете вещей, а значит, нужно разобраться и классифицировать информацию, которая в этом интернете ходит.

В проекте «дорожной карты» также сказано, что будет дано определение «инфраструктуре технологических данных» (ИТД) и ее составу. В ИТД включено оборудование, осуществляющее сбор данных, каналы связи и центр обработки данных, программные средства, обеспечивающие базовые услуги обработки и передачи технологических данных, а также прохождение управляющего сигнала.

По словам Бориса Глазкова, необходимость регулировать эту сферу появилась из-за того, что увеличивается количество устройств, которые собирают данные и передают их через интернет.

— Необходимо понять, какие есть угрозы и есть ли они вообще, какие данные нужно защищать, как данные нужно хранить и как долго, какие данные можно передавать за границу, а какие нет, — отметил он.

По данным аналитической компании AC&M Consulting, рынок интернета вещей в России насчитывает как минимум 10 млн устройств. В течение 2016 года количество устройств увеличилось на 30%, в следующем году темп роста составит 40%.

Борис Глазков отметил, что технологические данные можно сравнить с персональными. Раньше их контролем в России никто не занимался, но потом, когда все поняли важность сохранности персональной информации, был создан закон «О персональных данных».

По мнению главы Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, нужно определить суть сбора данных: понять, вследствие чего образуются данные, и исходя из этого обращаться с ними, например, если данные образуются при вытачивании детали на станке, то нужно понять, можно ли по этим данным восстановить деталь и определить количество произведенных, или нет, и далее понять, какому кругу лиц она может быть доступна.

— Специальные определения и законодательные инициативы бессмысленно изобретать, так как технологические данные существуют последние полвека, и ответственность за эти данные и так несет компания, которая владеет устройствами, и вмешиваться туда законодательно нет смысла, — считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. — Нужно описать на законодательном уровне возможность общения машин между собой без участия человека, для того чтобы иметь юридически значимый реестр действий и машин.

В Минкомсвязи от комментариев воздержались.

