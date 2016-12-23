Добрый сказочник для взрослых

Анатолий Зверев — не только великий портретист, но и прекрасный иллюстратор сказок. В этом могут убедиться посетители новой выставки Музея АЗ, демонстрирующей рисунки главного советского нонконформиста к четырем хрестоматийным историям Ганса Христиана Андерсена: «Русалочка», «Новое платье короля», «Дикие лебеди» и «Соловей».



Шедевры графики 1961 года дополнены инсталляциями современных художников и оригинальным дизайнерским решением пространства. Всё вместе образует причудливый магический мир, в котором наивность сочетается с мудростью, а высокое искусство — с атмосферой детского праздника.

Для Музея АЗ это уже четвертая выставка. Из трех состоявшихся ранее две были посвящены портретам в творчестве Зверева, а еще одна — его рисункам животных. Пожалуй, именно с ней больше всего перекликается новая часть «изосериала» (этим неологизмом кураторы определяют цикл временных экспозиций).

Фото: пресс-служба музея Анатолия Зверева

«Волшебную клетку» и «Сказки Андерсена» объединяет ориентация на маленьких зрителей и подчеркнутая несерьезность темы. Там Зверев изображает забавно изогнувшихся кошечек и хрюшек, здесь — стаю взлетающих диких лебедей, длинными шеями напоминающих букет тюльпанов; и даже схематичный соловей китайского короля оказывается «родственником» уточек и цапель, несколькими штрихами выхваченных в московском зоопарке.

Спонтанность — пожалуй, главное качество зверевской графики. Но за кажущейся небрежностью просматривается умение схватить суть, несколькими линиями создать образ и рассказать историю, избежав при этом академической занудности. То, как мастер изображает андерсеновских персонажей, идет вразрез с представлениями о «правильном» иллюстрировании детских книг. Все-таки Зверев — художник для взрослых.



Впрочем, Музей АЗ, верный своей просветительской миссии, сделал всё, чтобы если не влюбить юных посетителей в творчество Зверева, то хотя бы произвести на них впечатление. Первый этаж стилизован под трюм корабля. Рисунки к «Русалочке» размещены в круглых коробах, имитирующих иллюминаторы, а синяя подсветка и анимационная видеопроекция на стене создают ощущение, что мы попали в мультфильм.



Фото: пресс-служба музея Анатолия Зверева

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На втором этаже стенды с рисунками к «Диким лебедям» и «Новому платью короля» соседствуют с двумя тематическими арт-объектами: «Дикие лебеди» Татьяны Баданиной и «Нити обмана» Андрея Бартенева. Внешне с работами Зверева у них мало общего, но художникам удалось уловить ироничную интонацию своего великого предшественника и подойти к задаче с детской непосредственностью.

Наконец, третий этаж посвящен «Соловью». И здесь тоже не обошлось без чужеродных вкраплений (инсталляции «Китайский император» Кати Филипповой и «Соловей» Рудольфа Серажетдинова). Но в пространстве доминируют ярко-красные стены и пол, а также светящиеся кубы, на двух сторонах которых — цитаты из литературного первоисточника, а на двух других — соответствующие им рисунки Зверева.

«Сказки Андерсена» на данный момент — самый смелый проект Музея АЗ. Прежде всего благодаря решению выставить не оригиналы, а увеличенные копии рисунков. По меркам «серьезных» галерей — это моветон, почти невозможный ход. Но организаторы объясняют свой выбор просто.

— Зверев рисовал на маленьких тетрадных листах, используя обе стороны страницы, сложенной вдвое, — сообщила «Известиям» Александра Волкова, хранитель Музея АЗ. — То есть на одном полном листе у него размещалось до четырех рисунков. Если бы мы выставили оригиналы, то как минимум половину иллюстраций зрители не увидели бы.

Справедливости ради признаем: это тот редкий случай, когда копии выглядят лучше подлинников. Каждый рисунок воспроизведен на превосходной бумаге формата А3 и избавлен от сгибов, потертостей, загрязнений миниатюрного исходника. А для скептиков на этажах выставлено по одному оригинальному листу: как говорится, почувствуйте разницу.

В конечном счете Музей АЗ призывает ценителей живописи просто отдаться эмоциям и попытаться воспринять рисунки Зверева не всерьез, а с детской непосредственностью. И это можно расценить как новую музейную концепцию, а можно — как напоминание о том, что в каждом взрослом живет ребенок, мечтающий о сказке на ночь.