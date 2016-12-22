В Генштабе Украины раскритиковали полученные от США беспилотники

Советник главы Генштаба ВС Украины Натан Хазин жестко раскритиковал полученные от США беспилотники за неэффективность.

Речь идет о разведывательных аппаратах RavenRQ-11B Analog Raven Systems.



По словам Хазина, решение использовать эти устройства с самого начала было неправильным.

Среди недостатков беспилотников Хазин назвал отсутствие защиты от современных средств радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что уязвимость беспилотников позволяет противнику вычислить позиции украинских военных, передает «Федеральное агентство новостей».

Также советник указал на малый срок работы аккумулятора, из-за чего дрон не может вести разведку артиллерийских батарей противника.

Хазин добавил, что если бы это зависело от него, то все 72 американских беспилотника были бы возвращены США.