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В Генштабе Украины раскритиковали полученные от США беспилотники

Среди недостатков аппаратов назвали отсутствие защиты от современных средств радиоэлектронной борьбы и недолговечность аккумулятора

Фото: defense.gov

Советник главы Генштаба ВС Украины Натан Хазин жестко раскритиковал полученные от США беспилотники за неэффективность.

Речь идет о разведывательных аппаратах RavenRQ-11B Analog Raven Systems.

По словам Хазина, решение использовать эти устройства с самого начала было неправильным.

Среди недостатков беспилотников Хазин назвал отсутствие защиты от современных средств радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что уязвимость беспилотников позволяет противнику вычислить позиции украинских военных, передает «Федеральное агентство новостей».

Также советник указал на малый срок работы аккумулятора, из-за чего дрон не может вести разведку артиллерийских батарей противника.

Хазин добавил, что если бы это зависело от него, то все 72 американских беспилотника были бы возвращены США.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Генштабе Украины раскритиковали полученные от США беспилотники

В Генштабе Украины раскритиковали полученные от США беспилотникиСреди недостатков аппаратов назвали отсутствие защиты от современных средств радиоэлектронной борьбы и недолговечность аккумулятора

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