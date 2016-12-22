Новую дорогу построили в Башкирии за 140 млн рублей

В Башкирии открыли новую подъездную дорогу к двум населенным пунктам — Иликово и Ишимово.



Она появилась в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие села — Российские сельские дороги».



Трасса связывает эти деревни с районным центром Мишкино, пристанью в Бирске и столицей республики Уфой. До этого села были фактически отрезаны от внешнего мира, сообщает ИА «Башинформ».

Протяженность дороги составляет 6 км. На ее строительство из федерального бюджета было выделено более 140 млн рублей.

Как сказали агентству в республиканском комитете по транспорту, за этот год в рамках программы в Башкирии появились восемь новых трасс. В следующем должны быть построены еще 14.