Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Новую дорогу построили в Башкирии за 140 млн рублей

Она появилась в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие села — Российские сельские дороги»

В Башкирии открыли новую подъездную дорогу к двум населенным пунктам — Иликово и Ишимово.

Она появилась в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие села — Российские сельские дороги».

Трасса связывает эти деревни с районным центром Мишкино, пристанью в Бирске и столицей республики Уфой. До этого села были фактически отрезаны от внешнего мира, сообщает ИА «Башинформ».

Протяженность дороги составляет 6 км. На ее строительство из федерального бюджета было выделено более 140 млн рублей.

Как сказали агентству в республиканском комитете по транспорту, за этот год в рамках программы в Башкирии появились восемь новых трасс. В следующем должны быть построены еще 14.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Новую дорогу построили в Башкирии за 140 млн рублей

Она появилась в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие села — Российские сельские дороги»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке